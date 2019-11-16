بالفيديو.. أنهيار قبة ثاني أكبر مسجد في تركيا

انقرة(صدى):

شهدت محافظة غازي عنتاب بجنوب تركيا، أول أمس الخميس ، أنهيار الجزء العلوي من هيكل المسجد الذي وضع حجر الأساس له عام 2012 ، والذي كان مخططًا له ليكون ثاني أكبر مسجد في البلاد ، وتسبب في مقتل مهندس مدني كان يقوم بعملية تفتيش لأعمال الإنشاء.

يٌذكر أنه كانت أعمال الإنشاء متوقفة منذ سبع سنوات، وعندما ذهب المهندس للقيام ببعض القياسات انهار الجزء العلوي فوقه، ليختفي تحت الأنقاض.

وبعد عملية بحث شارك فيها أكثر من 200 عنصر طوارئ وطائرات مسيرة وكلاب مدربة؛ تم العثور على المهندس وقد فارق الحياة.

وأعرب عاملون في الموقع عن مخاوفهم بشأن سلامتهم؛ نظرًا لأن أعمال البناء متوقفة منذ فترة طويلة؛ ما أدى إلى تآكل المواد المستخدمة في عملية الإنشاء.

