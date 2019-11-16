بالفيديو.. عمر السومة يعترف : أنا مع الهلال

ماجد محمد(صدى):

أكد محترف نادي الأهلي السوري عمر السومة، على دعمه لنادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا أمام “أوراوا” الياباني.

وقال السومة المتواجد حاليًا مع بعثة منتخب سوريا في تسجيل صوتي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ردّه على سؤال بشأن أي الفريقين سيساند خلال النهائي سواء أكان الهلال أم أوراوا ، فأكد ، “أكيد الهلال. لأنه ممثل المملكة والوطن العربي ” .

ويحل نادي الهلال ضيفاً على أوراوا الياباني على ملعب سايتاما في 24 نوفمبر الجاري، في إياب نهائي آسيا بعد أن فاز الهلال في مباراة الذهاب في الرياض بهدف دون رد.