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هيئة الأمر بالمعروف بدومة الجندل تكثف جهودها التوعوية الميدانية بمهرجان السمح

هيئة الأمر بالمعروف بدومة الجندل تكثف جهودها التوعوية الميدانية بمهرجان السمح
بدر الحارثي(صدى):

أشاد زوار و ضيوف مهرجان السمح الموسمي الأول بمشاركة فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة دومة الجندل ودورها الإيجابي في المهرجان من خلال تنظيم العمل و تنفيذ البرامج .
فقد اشتملت مشاركة الهيئة بالمهرجان بتوفير مصلى متنقل لإقامة الصلاة في ساحة مدينة التمور بالمحافظة “مقر المهرجان” ، من خلال سيارة مجهزة بمكبرات الصّوت ،إضافةً إلى تأمين الفرش للمصلين ، كما كثفت الهيئة من جهودها التوعوية والتوجيهية ، من خلال العمل الميداني ، ومباشرة المخالفات السلوكية بالتعاون مع الجهات الأمنية ، وحثّ الزوار على الالتزام بالآداب الشرعية داخل المهرجان ، و وزعت على الزوار والمشاركين بالمهرجان بعض إصدارات الرئاسة التوعوية.
هذا و قدم رئيس هيئة محافظة دومة الجندل الشيخ فهيد بن عبد الله الفريح شكره و تقديره لمدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الجوف الدكتور علي بن ذويب العنزي على دعمه لمشاركة الفرع و متابعته المستمرة و تلمسه لاحتياجات الفرع و تذليل العقبات التي تواجهه ، و الشكر موصول لبلدية محافظة دومة الجندل و إدارة المهرجان على تعاونهم الأمثل لإنجاح هذه المشاركة ، و شكر خاص لأعضاء الهيئة العاملين على تفهمهم لدورهم و تميزهم في عملهم .


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