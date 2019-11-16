تهديد بالقتل لمدرب إنتر ميلان.. تلقى رصاصة في منزله

طلال الغامدي(صدى):

تعرض المدرب أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، للتهديد بالقتل، حيث تلقى ظرفًا مجهولًا يحتوي على تهديدات ورصاصة.

وأبلغ كونتي الشرطة بما حدث، حيث تم توفير حماية أمام منزله ومقر تدريبات إنتر ميلان، حيث لم جهود الشرطة عن تحديد مرسل التهديدات، مع الوضع في الاعتبار أنها من المرجح أن تكون مجرد مزحة أو رسالة غاضبة من مشجع ليوفنتوس؛ بسبب تولي كونتي قيادة إنتر ميلان.

وحصد إنتر ميلان 31 نقطة من 12 مباراة، في الدوري الإيطالي الموسم الحالي، تحت قيادة كونتي، حيث خسر مرة وحيدة، وكانت أمام يوفنتوس، وتعادل في مباراة أخرى، ويسعى النيراتزوري للظفر باللقب الذي أحرزه لآخر مرة موسم 2009/2010، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ووجه أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، الغاضب، انتقادات لمسؤولي ناديه؛ بسبب التخطيط السيئ بعد أن فرط فريقه في تقدمه بهدفين في الشوط الأول ليخسر 3/2 أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.