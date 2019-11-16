بالفيديو.. 22 ثانية لسرقة حقيبة راكب في المطار بحيلة خبيثة

لندن(صدى):

تمكنت عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص من سرقة حقيبة راكب مُسن ينتظر النداء على طائرته في أحد الأركان بمطار لندن سيتي البريطاني ، وبها كمية من المجوهرات ، بحيلة خبيثة لم تستغرق أكثر من 22 ثانية فقط .

وأظهر مقطع فيديو متداول ، حيلة اللصوص في سرقة الحقيبة ، حيث كان يقف راكب مسن بجوار حقائبه فجأة اقترب منه رجلان، سأله أحدهما عن مكان بالمطار، بينما وقف الآخر بين الراكب وحقائبه، وفي غفلة من الراكب الذي راح يشير إلى المكان، كان رجل ثالث يأخذ حقيبة الراكب ، ويضع حقيبة أخرى تشبهها تمامًا.

يٌشار إلى أن واقعة السرقة تمت يوم 6 سبتمبر الماضي ، ويوم 5 نوفمبر الجاري، تمكّنت الشرطة من القبض عليهم أثناء فرارهم بالغنيمة من بريطانيا في سيارة مرسيدس؛ استعدادًا للعودة إلى بلادهم ” المكسيك ” عبر بلد أوربي آخر.

وحكمت محكمة بريطانية بالسجن 4 سنوات لكل فرد من العصابة، وطردهم خارج البلاد عند انتهاء مدة العقوبة، كما أعادت الشرطة المسروقات إلى أصحابها الضحايا.