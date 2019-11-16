الاتحاد يسعى إلى تبديد آمال الهلال في ضم رومارينيو

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن إدارة نادي الاتحاد تنوي تجديد عقد المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا رومارينيو، ليبدد آمال نادي الهلال في ضمه بعدما انتشرت أنباء عن رغبة الزعيم في كسب خدمات اللاعب.

ويرغب أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد في الحفاظ على خدمات رومارينيو وإقناع اللاعب بتوقيع عقد يمتد لموسمين جديدين، كما يريد وضع مميزات وبنود إضافية لرومارينيو في عقده الجديد مع الاتحاد لحثه على الاستمرار وعدم التجاوب مع العروض الأخرى.

وكان رومارينيو قد قال في تصريحات تلفزيونية الشهر الماضي: ” هناك مفاوضات حول تجديد عقدي، والتجديد مسألة وقت فقط، لكن أولويتي التركيز مع الفريق وبذل المجهود الكبير داخل الميدان، والمساهمة مع زملائي في تحقيق الانتصارات والوصول لصدارة الدوري ” .