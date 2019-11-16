أقدم موقع ينبع منه الماء في الحزيرة العربية.. أبرز المعلومات عن عين «خفس دغرة»

نايف السالم(صدى):

تعتبر عين ” خفس دغرة ” أقدم موقع ينبع منه الماء في الجزيرة العربية، حيث ظل ينبع بالماء لـ الآلاف السنين من باطنها ليروي المزارع ويسقي عابري الطريق، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات عنه.

وعن ذلك، قال المهتم بالسياحة والتراث المرشد السياحي وليد العبيدي لـ ” العربية .نت ” : ” عين خفس دغرة هي عين ماء ضخمة نتجت عن خفس طبيعي في الأرض، وتقع في هضبة جبل الدلم ” .

وأضاف ” العبيدي ” : ” كانت هذه العين فيما مضى غنية بالمياه وموردًا مهمًا للمستوطنين في المنطقة، وقد وضع عليها مضخات آلية لاستخراج الماء منها، بهدف سقيا الأراضي الزراعية في مشروع خفس دغرة الزراعي عام 1358هـ ” .

كما أشار إلى أن ” خفس دغرة ” يوجد بها معالم تاريخية وأثرية، وهي عبارة عن مقابر منحوتة تحت الأرض تقع جنوب عين الضلع، مما يوحي بأنها مستوطنة قديمة.

ويوجد بها أيضًا أعداد كبيرة من الآبار القديمة، والتي تنم عن حضارات قديمة استوطنت وتعاقبت على المنطقة.