أهم التمارين الرياضية بعد سن الستين

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أشارت تقارير إلي أن المواظبة على الحركة تبطئ الشيخوخة وتطيل العمر، حيث أن مجرد التقدّم في السن ليس سبباً كافياً لحدوث مشاكل جوهرية في الفترة التي تسبق وصول المرء إلى منتصف التسعينات من عمره، ولكن حتى في ذلك السنّ المتقدم، من المستطاع زيادة القوة والصلابة والكتلة العضلية لدى الإنسان.

ودعت التقارير كبار السن للمثابرة على تمارين رفع الأثقال وركوب الدراجة الهوائية والتجديف بالقارب والمشاركة في سباق الـ”ترايتالون” الثلاثي، أو أداء الأعمال اليدوية مثل العناية بالحديقة أو أياً من الأشياء التي تحبون فعلها.

ونستعرض أهم النصائح الرياضية لمن يبلغون الستينيات أو أكثر من العمر، ويتمتعون بمستويات مختلفة من اللياقة البدنية، فلا شكّ أن الرياضة تضاعف فرص إطالة الحياة والتقدّم بالسن بطريقة جيدة.

وتحصد الرياضة أقصى الفوائد من النشاط الجسدي إذا جمعتم بينه وبين الاختلاط بالآخرين، لذلك حاولوا ارتياد صفوف اليوغا أو الرقص، بالإضافة إلى بعض النشاطات في الهواء الطلق لتعزيز الصحة الذهنية.

وفي حالة المعاناة من أوجاع في الورك أو الركبة، فعليكم بركوب الدراجات الهوائية أو ممارسة بعض التمارين الرياضية في الماء.