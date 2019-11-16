« صحة الرياض » تنفذ برنامج تطويري في السلامة الغذائية

سعيد العجل(صدى):

برعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري، أقامت “صحة الرياض”، مؤخراً برنامجاً لتطوير مهارات العاملين في مجال السلامة الغذائية.

ويسعى البرنامج الذي تنفذه الإدارة المساعدة للصحة العامة، ممثلة بإدارة صحة البيئة والصحة المهنية الى تدريب الأطباء المناوبين في فرق التقصي الوبائي داخل وخارج مدينة الرياض، ورفع المستوى المعرفي لهم وتطوير مهاراتهم، وذلك بإشراف مساعد المدير العام للصحة العامة د. أميرة الرصيص .

حيث أن الدورة استعرضت آلية عمل البرنامج والأسس والاستراتيجيات المتبعة، والمعايير النموذجية والصحيحة المتبعة لتعبئة نماذج الاستقصاء الوبائي، مراعاة عامل الزمن لأهميته في التقصي، كما استعرضت الدورة الاسباب والعوامل المؤدية لتلك الحوادث، واتخاذ الإجراءات لتفادي حالات التسمم، و اهم المسببات للأمراض المنقولة بالغذاء، وكيفية تحديد انواعها وفقاً للأعراض الظاهرة.

كما تم مناقشة معوقات عمل السلامة الغذائية داخل وخارج الرياض، ووضع حلول نموذجية للمعوقات التي تواجه المستشفيات.