«سيلفا» يخطط للذهاب لـ فيسيل كوبي الياباني بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي

ماجد محمد(صدى):

ذكرت تقارير صحفية أن دافيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، يخطط لملازمة الثنائي آندريس إنييستا، ولوكاس بودولسكي، في فيسيل كوبي الياباني.

ويأتي ذلك بعد أن ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، فلا يمانع ” سيلفا ” من اللعب بالدوري الياباني.

كما أنه يركز على ” فيسيل كوبي ” على وجه الخصوص؛ وذلك بعد تجربة مواطنيه إنييستا وديفيد فيا هناك.

وكان ” سيلفا ” قد شارك مع مانشستر سيتي في 410 مباريات في جميع المسابقات، سجل فيها 74 هدفًا، وصنع 134 هدفًا.