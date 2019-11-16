بالصور..عيادات مركز الملك سلمان للاغاثة بالزعتري تقيم ورشة تثقيفة حول مرض السكري

بدر الحارثي(صدى):

اقامت عيادات مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية في مخيم الزعتري بالتزامن مع اليوم العالمي لمرضى السكري ورشة تثقيفية وتوعوية للأشقاء السوريين المصابين بهذا المرض لزيادة الوعي العام حول مرض السكري .

وتناولت الورشة مجموعة من العروض التقديمية الهامة التي بينها كادر عيادات مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية والتي تناولت الاسباب الرئيسية لحدوث مرض السكري و العلامات الهامة التي يتوجب على المصابين الانتباه لها لتجنب تفاقم الاوضاع الصحية والطرق العلاجية في حال تم التاكد من وجود مرض السكري و بيان أخر المستجدات العلمية في علاج هذا المرض والوقاية منه .

بدوره اكد الدكتور بدر السمحان ان دور عيادات مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في مخيم الزعتري لا يقتصر على المجال العلاجي والصحي فقط ، انما الرقي بالعملية العلاجية من خلال نشاطات توعوية وتثقيفية للمراجعين داخل العيادات ، بشأن الوقاية من الأمراض والحد من انتشارها مضيفاً ان العيادات تقوم بصرف العلاج المناسب لمرضى السكري بشكل مستمر حيث يبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج 209 مريض سوري .