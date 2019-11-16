بالصور.. «التدخين بين الألم والأمل».. ندوة بحرس الحدود

عطيه اليوسف (صدى):

قدمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالليث ندوة بعنوان ( التدخين بين الألم والأمل) وذلك بقيادة قطاع حرس الحدود بالمحافظة بحضور العميد محمد بن علي الشهري.

الندوة والتي قدمها المشرف العام على فرع كفى بالليث الأستاذ عبدالله الحضريتي شاهد الحاضرون فيها مشاهدا لآلام ومعاناة المدخنين مع السجائر وما أحدثته لهم من أضرار ، فيما سرد لهم قصص لأشخاص تغلبوا على السموم بالإصرار والعزيمة والهمة العالية حفاظا على صحتهم وتماسك أسرهم ، وكيف استفادوا من الخدمات الارشادية والعلاجية التي تقدمها ( كفى ).

واختتم الحضريتي الندوة بإرشادات هامة وخطوات علمية محفزة لترك التدخين بكافة أنواعه.