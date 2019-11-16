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بالفيديو.. «ممرض» ينقذ موظفا تعرض للاختناق فجأة بحفر الباطن

بالفيديو.. «ممرض» ينقذ موظفا تعرض للاختناق فجأة بحفر الباطن
نايف السالم(صدى):

أُصيب ” موظف ” بأحد الأقسام بمستشفى الملك خالد ‏بحفر ‏الباطن بالاختناق فجأة؛ ليهبوا الموظفين لتقديم المساعدة له.

وقام أحد الممرضين الذي كان بجوار الموظف المختنق، بعمل الإجراء الإسعافي المتبع في مثل هذه الحالة.

وظهر بالفيديو ” الممرض ” وهو يمسك الموظف المصاب من الخلف، ويقوم بالضغط على بطنه عدة مرات، حتى زال سبب الاختناق وعاد الموظف للتنفس بشكل طبيعي.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 87129 ] نشر منذ 3 دقائق

بيض الله وجه المسعف وكثر من امثاله ، والحمد لله على سلامة الموظف ..

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