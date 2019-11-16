بالفيديو.. «ممرض» ينقذ موظفا تعرض للاختناق فجأة بحفر الباطن
أُصيب ” موظف ” بأحد الأقسام بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن بالاختناق فجأة؛ ليهبوا الموظفين لتقديم المساعدة له.
وقام أحد الممرضين الذي كان بجوار الموظف المختنق، بعمل الإجراء الإسعافي المتبع في مثل هذه الحالة.
وظهر بالفيديو ” الممرض ” وهو يمسك الموظف المصاب من الخلف، ويقوم بالضغط على بطنه عدة مرات، حتى زال سبب الاختناق وعاد الموظف للتنفس بشكل طبيعي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87129 ] نشر منذ 3 دقائق
بيض الله وجه المسعف وكثر من امثاله ، والحمد لله على سلامة الموظف ..