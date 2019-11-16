بالفيديو.. «ممرض» ينقذ موظفا تعرض للاختناق فجأة بحفر الباطن

نايف السالم(صدى):

أُصيب ” موظف ” بأحد الأقسام بمستشفى الملك خالد ‏بحفر ‏الباطن بالاختناق فجأة؛ ليهبوا الموظفين لتقديم المساعدة له.

وقام أحد الممرضين الذي كان بجوار الموظف المختنق، بعمل الإجراء الإسعافي المتبع في مثل هذه الحالة.

وظهر بالفيديو ” الممرض ” وهو يمسك الموظف المصاب من الخلف، ويقوم بالضغط على بطنه عدة مرات، حتى زال سبب الاختناق وعاد الموظف للتنفس بشكل طبيعي.