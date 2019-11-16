بالفيديو.. الاحتجاجات تشتعل مجددا في إيران بسبب رفع أسعار البنزين

طهران(صدى):

عادت الاحتجاجات في إيران، اليوم السبت، اعتراضا على رفع أسعار الوقود، بعد يوم شهد مظاهرات حاشدة في طهران وعدة مدن أخرى.

وشهدت عدة مدن إيرانية تجدد الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود بنحو 3 أضعاف، وهاجم أشخاص مستودعا للوقود وحاولوا إحراقه في مدينة سيرجان.

وجاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة من مظاهرات حاشدة في طهران وشيراز وأصفهان وتبريز، احتجاجا على رفع السلطات الإيرانية أسعار الوقود.

وقطع محتجون في الأهواز طريق “القنيطرة وتستر”، احتجاجا على تقنين توزيع البنزين ورفع أسعار الوقود، وردا على سياسات النظام التعسفية.