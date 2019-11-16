سالم الدوسري يعلق على غيابه عن قائمة أفضل لاعب في آسيا

طلال الغامدي(صدى):

كشف الاتحاد الآسيوي عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل خلال عام 2019، والتي شهدت غياب لاعبي الهلال عن القائمة، حيث تضم الثلاثي علي رضا، حارس بيروزي الإيراني، ماكينو، مدافع أوراوا الياباني، أكرم عفيف، لاعب السد القطري.

ومن جانبه، علق اللاعب سالم الدوسري نجم الهلال والمنتخب الوطني، عبر حسابه الشخصي بموقع ” سناب شات ” ، قائلًا: ” لا تيأس إذا رجعت خطوة للوراء.. فلا تنس أن السهم يحتاج أن ترجعه للوراء لينطلق بقوة إلى الأمام ” .