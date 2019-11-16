أمين الشرقية يفتتح فعاليات الجودة الشاملة ويدشن هويتها الجديدة غدا

محمد السعران(صدى):

يدشن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير يوم غدٍ الأحد الموافق 20/03/1441هـ، فعاليات الملتقى السنوي للجودة والمعرض المصاحب وتدشين هوية الإدارة العامة للجودة الشاملة، وذلك على مسرح أمانة المنطقة الشرقية.

و يهدف الملتقى إلى التعريف بآليات وأسس ومفاهيم تطبيق الجودة الشاملة لألف موظف وموظفة من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2019 ، كما يهدف الملتقى الذي تنفذه الإدارة العامة للجودة الشاملة تحت شعار ” 100 عام من الجودة ” إلى نشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بأهمية تطبيق معايير الجودة في مختلف الأعمال الإدارية والتنفيذية .

ويتضمن برنامج الاحتفال السنوي على عدد من الندوات والمحاضرات بمشاركة نخبة من الخبراء والمتهمين بالجودة، إضافة لمعرض مصاحب يشارك فيه العديد من الجهات التي قطعت شوطا كبيرا في تطبيق الجودة بهدف عرض تجاربها وتبادل الخبرات.

وأشار مدير عام إدارة الجودة الشاملة بأمانة المنطقة الشرقية المهندس علي القرني إلى عقد العديد من اللقاءات التحضرية وجلسات النقاش مع نخبة من المختصين بالجودة لوضع برنامج الملتقى السنوي وتفاصيله، بهدف الاستفادة من التجارب المحلية الرائدة بهذا المجال وإعداد محتوى مميز يخدم المستفيدين من الملتقى، مضيفا أن هذا الاحتفال يأتي متزامنا مع اليوم العالمي للجودة وهو امتداد لما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتطبيق معايير الجودة وتبني سياساتها، والتي تعد إحدى ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

وأفاد المهندس القرني أن البرنامج غدا الأحد سيفتتح بجولة على المعرض المصاحب الذي يشارك خلاله العديد من الجهات الرائدة في تطبيق الجودة، كما سيتضمن تدشين هوية الإدارة العامة للجودة الشاملة بأمانة المنطقة الشرقية يعقبها عقد ثلاث محاضرات بهذا المجال الأولى منها بعنوان (تطور مفاهيم الجودة وتطبيقاتها) يقدمها الأستاذ محمد الحسين مدير مركز الأعمال بفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية، ومحاضرة ثانية بعنوان (علامة الجودة السعودية ومسيرتها في تطوير الصناعة الوطنية) ويقدمها المهندس فارس الحبيب من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مبينا أن ختام البرنامج سيكون بمحاضرة عن (تجربة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين) ويقدمها الأستاذ سعد القحطاني المدير التنفيذي للمشروع بأمارة المنطقة الشرقية .

وأكد المهندس القرني أن كافة فعاليات البرنامج وتوصياته سيتم تعميمها على منسوبي الأمانة بمختلف المدن والمحافظات بهدف الوصول لأكبر عدد من المستفيدين وتحقيق الجودة الشاملة بكل أعمالهم الإدارية والتنفيذية، مشيرا إلى أن العصر الذي نعيشه هو عصر المعرفة والأفكار المتجددة التي نتطلع خلالها إلى الارتقاء بحياة الفرد والمجتمع بمجال الخدمات التي تقدمها أمانة الشرقية، وهو الأمر الذي يحتاج لترسيخ “ثقافة الجودة والتطوير المستمر” لدى كل الموظفين والموظفات.

يذكر أن هذا الاحتفال السنوي يأتي تماشيا مع المنهج الذي تعمل به الأمانة في تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة في كل أعمالها الإدارية والتنفيذية مما ينعكس على رفع مستوى الأداء وانخفاض التكاليف.

وتحرص الأمانة على نشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بأهمية تطبيق معايير الجودة، لكي تصبح ثقافة راسخة وممارسة يومية وقوة محركة نحو التميز المؤسسي والإبداع، وهو ما يحقق الاستدامة في التنمية والتطوير للوصول الى أعلى معايير رضى المستفيد.