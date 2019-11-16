طريقة سهلة لقراءة رسائل «واتساب» المحذوفة أو المعدلة

وكالات(صدى):

أزاح خبراء تقنيون طريقة سهلة لقراءة رسائل «واتساب» التي حذفها أو عدّلها المرسل، مشترطين

تحميل ميزة نظام الإشعارات على الهاتف الذكي، مؤكدين توافره على هواتف «أندرويد».

وأشار الخبراء:” يمكن إضافة هذه الميزة عبر تطبيق «Notisave» من قوقل ستور وبعد تثبيته، اختر «واتساب» من قائمة التطبيقات المتاحة، ما يضمن حفظ كل الإشعارات التي تصلك عبر التطبيق، حتى لو حذفها المرسل”.

وأوضح الخبراء:”يمكن قراءة هذه الرسائل في أي وقت، إذ يحتفظ التطبيق بالإشعار بغض النظر عن حالته، وهنا يمكنك قراءة كل الرسائل الواردة دون الدخول إلى «واتساب»، ودون أن يعلم المرسل أنك قرأتها أو أطلعت عليها”.