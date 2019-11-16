مركز الأصول الحكومية يزداد قوة بعد طرح أرامكو

علي القحطاني(صدى):

كشفت وكالة ” ستاندرد آند بورز ” للتصنيفات الائتمانية، أن الإدراج الخاص بأرامكو في سوق الأسهم سيساعد على تقوية صافي مركز الأصول الحكومية؛ حيث أن حصيلة الطرح سترفع معدل النمو الاقتصادي للمملكة في المدى الطويل.

ويرجع الجانب الأكبر من حصيلة الأموال إلى الحكومة أو صندوق الاستثمارات العامة، ما يعزز صافي مركز الأصول المالية القوي بالفعل للبلد البالغ 72.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمال، كما تساعد الأصول أيضا على صيانة طاقة النمو على مدى أفق تصنيفنا الممتد لثلاثة أعوام.

وفي السياق نفسه؛ فإن ستاندرد آند بورز داو جونز وفوتسي راسللمؤشرات الأسواق أبلغتا عملاء هذا الأسبوع أنهما قد تسرعان ضم أرامكو السعودية إلى مؤشراتهما بعد إدراج الشركة في ديسمبر المقبل.