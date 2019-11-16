فوائد مذهلة لممارسة الرياضة أثناء الحمل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعد ممارسة التمارين الرياضية مفيدة للجميع دون استثناء، ولكن لها أهمية خاصة للأمهات الحوامل على وجه التحديد.

وأوصي الأطباء بممارسة التمارين بانتظام للحفاظ على الجسم والصحة، لأن ممارسة النشاط البدني والحفاظ على اللياقة البدنية فوائد لا تحصى، وتصل إلى حد تحسين الصحة البدنية والعقلية، خاصة بالنسبة للنساء الحوامل.

ونستعرض بعض المزايا المذهلة لممارسة الرياضة أثناء الحمل، ومنها :

أولا.. تخفيف آلام الظهر: يتعين على جسم المرأة الحامل دعم المزيد من الوزن بالإضافة إلى وزنها الحقيقي، فمع تطور الطفل داخل الرحم، ينمو ويزداد حجمه، ومن آثار ذلك على المرأة الحامل أنه يتسبب بآلام الظهر التي تنعكس على شكل ألم في مناطق مختلفة من الجسم.

ثانيا.. تعزيز الصحة العقلية: ممارسة التمارين وجعلها أمرا روتينيا يفيد المرأة الحامل نفسيا، فالأشخاص الذين يعانون من القلق أو الاكتئاب شعروا بتحسن في مزاجهم عندما قاموا بذلك، حيث تؤدي هرمونات الحمل والضغوط اليومية إلى مشكلات تصل حد القلق والاكتئاب، وإذا حدث ذلك يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على الأم والطفل.

ثالثا.. التمارين جيدة للطفل: ممارسة تمارين الحمل لها الكثير من الفوائد المدهشة للطفل، فعند التمرين، يزداد تدفق الدم، مما يزيد بدوره من فرص الولادة الصحية، وبالتالي لا تحافظ النساء الحوامل على وجبات صحية، بسبب الرغبة الشديدة في الأكل، ومن شأن ذلك أن يكسب المرأة الحامل وزنا غير صحي وهو أمر غير جيد للطفل.

رابعا.. تساعد على استعادة الوزن بسرعة: إضافة تمارين إلى الروتين اليومي يمكن أن تؤتى ثمارها بشكل كبير بمجرد ولادة الطفل، ويساعد ذلك في الحصول على أفضل الوجبات الغذائية والتدريبات ما بعد الولادة.

خامسا.. تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي: تمارين الحمل تحسن عملية الهضم بشكل كبير وتقل حركة الأمعاء لدى المرأة الحامل.