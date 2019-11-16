مشروبات ليلية تقلل الشعور بالتعب عند الاستيقاظ من النوم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت تقارير، عن قائمة بأبرز المشروبات الليلية التي تقلل من الشعور بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ من النوم، ومنها مشروب الزنجبيل الذي من الأعشاب الطبيعية التي تتميز باحتوائها على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة.

وتعمل على استرخاء الأعصاب وتعزيز وظائف المخ، والتقليل من فرص الإصابة بالصداع والشعور بالتعب والإجهاد؛ فضلًا عن مشروب جذور الماكا؛ حيث تحتوي جذور الماكا على مركبات الفلافونويد التي تحسن الحالة المزاجية، وتحد من خطر الإصابة بالاكتئاب، والتقليل من الشعور بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ صباحًا.

ويفضل الأطباء إضافة مسحوقه إلى فنجان من الكاكاو الساخن أو كوب من العصير الطازج، لتجنب مرارة طعمه؛ بينما حليب اللوز من المشروبات التي ينصح بتناولها مساءً، لاحتوائه على التريبتوفان، كما أن الشاي الأخضر منزوع الكافيين يساعد على الشعور بالاسترخاء.

أما شاي البابونج، من أفضل المشروبات التي ينصح الأطباء بتناولها قبل الخلود إلى النوم بفترة تتراوح من 30 دقيقة إلى 35 دقيقة، لأنه يساعد على الاسترخاء، وتهدئة الأعصاب، والتخلص من الأرق والإجهاد، وعصير الموز يعتبر من المشروبات المثالية، وعصير الكرز، وخل التفاح.