سبب إجبار المسافرين على فتح نوافذ الطائرة عند الإقلاع والهبوط

وكالات(صدى):

فرضت قواعد الطيران العالمية على مسافري الرحلات الجوية ضرورة رفع ستائر نوافذ الطائرة، أثناء الإقلاع والهبوط، حتى لو تطلب الأمر إيقاظ الراكب من نومه لتنفيذ هذا الإجراء.

ويعتبر هذا الإجراء مهما لضمان سلامة الركاب، من أجل ضبط عيونهم على الضوء الخارجي، للتأقلم مع الجو الخارجي، لأنه يضمن الرؤية الجيدة في حالات الطوارئ التي تُلزم طاقم الطائرة بإخلائها خلال 90 ثانية فقط.

وتبين أن فتح الستائر مفيد جدا للطاقة والركاب على حد سواء، لمعرفة ورؤية ما يحدث خارج مقصورة الطائرة، ما يستوجب على الجميع الاستجابة لهذا الإجراء دون تضجر لأنه يصب في صالح الرحلة الجوية بشكل عام.