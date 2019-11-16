بالفيديو.. استمرار الاعتداء على السيدات المحجبات بـ تركيا
رصد مقطع فيديو لحظة تعرُّض ” امرأة ” محجبة للاعتداء، وذلك في مدينة إسطنبول بتركيا.
وعن تفاصيل الواقعة،.توجهت سيدة نحو امرأتين محجبتين تمران بجوارها، حيث لكمت إحداهما في وجهها وحاولوا نزع حجابها.
فيما اكتفى المارة بالنظر دون التدخل أو تدخل الشرطة لإيقاف المعتدية.
تجدر الإشارة إلى أن حوادث الاعتداء على المحجبات في تركيا زادت في السنوات الأخيرة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87128 ] نشر منذ 24 دقيقة
يارب استر بسترك الضافي علينا ، لا يحصل عندنا مثل ماحصل عندهم ..