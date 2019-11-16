بالصور.. هيونداي تعلن عن بدء إنتاج «سانتا كروز بيك اب» الجديدة في 2021

سول(صدى):

كشفت ” هيونداي ” أن إنتاج ” سانتا كروز بيك اب ” الجديدة سيبدأ في 2021، وذلك في مصنع الشركة في ولاية الاباما الأمريكية.

ومن جانبه، صرح بيونج جين، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور للتصنيع في ألاباما، بأن اختيار هذا المصنع لإنتاج سانتا كروز فيه يدل على أن الشركة واثقة من أن معظم أفراد فريقها.

وأوضحت الشركة أن الموديل سيجمع بين مواصفات الـ SUV والكروس اوفر، وبين عملية البيك اب والصندوق الخلفي، وكأنها فئة جديدة في السوق.

يُذكر أن ” سانتا كروز ” كانت قد ظهرت أول مرة كسيارة ” بيك اب ” اختبارية في 2015، وذلك في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات في ديترويت، قبل قرار هيونداي بتحويلها لموديل إنتاجي.