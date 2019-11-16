ترامب يضع شرطا لإبقاء القوات الأمريكية في اليابان

واشنطن(صدى):

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شرطًا على اليابان لإبقاء القوات الأمريكية المتمركزة هناك؛ حيث طلب منها زيادة ما تدفعه أربعة أمثال ما تدفعه حاليا، نقلا عن ثلاثة مسؤولين دفاعيين سابقين.

ويرغب ترامب أن تزيد طوكيو المبالغ التي تدفعها سنويا للقوات الأمريكية في اليابان التي تضم 540 ألف فرد من نحو ملياري دولار إلى نحو ثمانية مليارات دولار؛ حيث تنتهي الاتفاقية الحالية في مارس عام 2021.

وفي السياق نفسه، تم تقديم هذا الطلب للمسؤولين اليابانيين خلال زيارة قام بها للمنطقة في يوليو، جون بولتون الذي كان مستشار الأمن القومي الأمريكي في ذلك الوقت ومات بوتينجر الذي كان مدير شؤون آسيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي آنذاك.

ومن جانبه، أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية بأن هذا التقرير غير صحيح وإنه ليس هناك مفاوضات تجري بين الولايات المتحدة وأمريكا بشأن إبرام اتفاق جديد.