قائمة بمواعيد مواجهات الأخضر في خليجي 24

نواف السالم(صدى):

كشف اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم السبت، عن مواعيد مباريات المنتخب الوطني في بطولة خليجي 24، المقرر إقامتها في قطر والتي ستنطلق يوم 26 بدلًا من 24 نوفمبر الجاري، وتنتهي منافساتها في الثامن من شهر ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك نظرًا لمشاركة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2019؛ بينما يخوض الأخضر مباراته الأولى أمام منتخب الكويت يوم 27 نوفمبر على ملعب عبدالله بن خليفة، أما المباراة الثانية فسوف تكون أمام منتخب البحرين يوم 30 نوفمبر على ملعب عبدالله بن خليفة.

ويلعب المنتخب الوطني المباراة الثالثة في دور المجموعات، فستكون أمام منتخب عُمان يوم 2 ديسمبر على ملعب عبدالله بن خليفة؛ فيما جاء الأخضر في المجموعة الثانية بصحبة منتخبات الكويت والبحرين، وعُمان حامل لقب النسخة الماضية.