أطعمة تحمي طفلك من أمراض الشتاء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف مختصون عن بعض الأطعمة التي تقوي الجهاز المناعي لدى الأطفال لتحميهم من الأمراض التي تنتشر في الشتاء بسبب تقلبات الأحوال الجوية؛ حيث من بين تلك الأطعمة التوت البري.

ويحتوي التوت البري على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتاميات التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من نزلات البرد والانفلونزا، كما يعتبر القرنبيط من أفضل أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم.

وتعد البطاطا الحلوة، غنية بالبيتا كاروتين والمواد المضادة للأكسدة وبعض الخصائص الاخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الأمراض؛ بينما السبانخ، من أشهر أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر المغذية والتى تساعد على حماية الجسم من الفيروسات والجراثيم.

وفي السياق نفسه، يمتاز البرتقال، بنسبة عالية من فيتامين سي وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعزز صحة الجهاز المناعي وتحمي الجسم من الفيروسات والعدوى.