«أبل» تحذف جميع التطبيقات المرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية

واشنطن(صدى):

اتخذت شركة “أبل” الأمريكية، خطوة لمحاربة السجائر الإلكترونية، التي ازداد معدل الوفيات بسببها خلال الفترة الماضية، معلنة أنها ستحذف كل التطبيقات المتعلقة بالسجائر الإلكترونية، من متجرها “آب ستور”، التي يبلغ عددها 181 تطبيقا.

وجاءت خطوة “أبل”، بعدما بلغت وفيات السجائر الإلكترونية 42 شخصا، بسبب أمراض الرئة المرتبطة بالدخان الناجم عن السجائر الإلكترونية.

وكانت تتوافر على متجر “آب ستور”، التابع لشركة “أبل”، تطبيقات تتيح للجمهور التحكم في درجة حرارة وإضاءة أقلام السجائر الإلكترونية، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى توفر أخبارا متصلة بالسجائر الإلكترونية، وشبكات اجتماعية وألعاب.