العثور على جثة زعيمة معارضة ملقاة في غابة بعد اغتصابها!

غيتغا(صدى):

عُثر على جثة زعيمة معارضة في بوروندي تدعى ميري كلير نيونغيري، ملقاة في غابة، بعد تعرضها للاغتصاب.

وتم العثور على جثة نيونغيري نائبة رئيس جناح المرأة في حزب المعارضة الرئيسي ” مؤتمر الحرية ” ،وهي مصابة بجروح في الرقبة والعنق والعضو التناسلي.

يذكر أن عضو آخر في الحزب ذاته قد لقى حتفه في هجوم لمجموعة من المسلحين بالفؤوس، في أغسطس الماضي.

وكان تقرير لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صدر في سبتمبر الماضي قد أوضح أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تحدث في بوروندي ضد أعضاء المعارضة وأسرهم من قبل قوات الحكومة والجناح الشبابي في الحزب الحاكم.