تفاصيل يوم دام في العراق

وكالات(صدى):

أعلنت مصادر رسمية عراقية، ليل الجمعة السبت، عن مقتل متظاهر على الأقل وجرح 16 آخرين في انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة تحت إحدى السيارات قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

وساعد المتظاهرون في ساحة التحرير في إطفاء الحريق الناجم عن الانفجار، كما ساهموا في عمليات إسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات، في الوقت الذي كثفت فيه قوات الأمن من إجراءاتها في محيط الانفجار.

ويأتي الانفجار بعد مقتل 3 متظاهرين وجرح 40 آخرين، وذلك خلال تفريق قوات الأمن للمحتجين في ساحة الخلاني وسط بغداد، الجمعة.

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