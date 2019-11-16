بالفيديو..«رعد» من «بائع شاي» إلى مراسل بتلفزيون المملكة

تركي السالم(صدى):

على خلفية تصريحات طالب بقسم الصحافة في جامعة جازان، والذي أوضح أنه واجه الكثير من المتنمرين ضده لامتهانه بيع الشاي في الطريق، أعلن التلفزيون السعودي ضم الشاب ويدعى رعد صيرم مراسلًا صحافيًا متعاونًا معه من منطقة جازان.

وكان رعد قد ظهر في برنامج (من السعودية) وتحدث فيه عن تجربته بالعمل كبائع شاي؛ بينما هو طالب صحافة وإعلام، ليعلن التلفزيون عرضه على رعد بالانضمام له كصحافي تلفزيوني من منطقة جازان.

يذكر أن رعد قد قرر الاعتماد على نفسه في زيادة دخله وتحقيق طموحه في الحصول على مشروع تجاري خاص به ويطوره مع مرور الوقت، مؤكدًا أن العمل ليس عيبًا.

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