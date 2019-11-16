غرامة قد تصل لمليوني ريال عند رشوة موظفي الدولة أثناء تأدية عملهم

نايف السالم(صدى):

أوضحت هيئة المنافسة أنه عند محاولة المنشآت تقديم هبات أو تبرعات للهيئة أو لأحد منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، مما قد يؤثر على عدالة الضبط أو التحقيق أو النزاهة، سيتم فرض غرامة لا تتجاوز مليوني ريال.

وكشفت الهيئة أنه من صلاحيات مأموري الضبط أخذ نسخ من الدفاتر السرية للمنشأة ومحاضرها وأوراقها ومستنداتها وأي أجهزة أو معدات أو أدوات أو قواعد معلومات، أو برامج أو تطبيقات إلكترونية، وأخذ نسخ منها.

وأشارت إلى أن قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامات، وقرارات المجلس المتعلقة باتخاذ التدابير، نافذة فور صدورها وواجبة التنفيذ من تاريخ تبليغها.