بالفيديو.. ولي عهد أبوظبي والرئيس المصري يتجولان على الكورنيش وسط المارة

أبو ظبي(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول قيام ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، باصطحاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في جولة بجزيرة الريم على كورنيش جاليريا مول.

وأظهر المقطع محمد بن زايد والرئيس السيسي وهما يتجولان على الكورنيش مع عدد من مرافقيهما، وسط تواجد مرتادي الكورنيش في العاصمة الإماراتية.

وكان الرئيس المصري وصل الإمارات قبل يومين في زيارة رسمية في إطار بحث قضايا المنطقة وتعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين، والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.