بعد مشاركة الأخضر في خليجي 24.. توضيح من المسحل بشأن تأجيل الجولة العاشرة من الدوري

نواف السالم(صدى):

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لن تؤجل بسبب بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 24 ».

وقال المسحل في تصريحات تلفزيونية: نعلم أن الوقت ضيق لأن البطولة ستنطلق بعد أقل من 13 يوم، لكننا سنجتمع لتحديد الاستراتيجية المناسبة بعد مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الخليجية.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر المباراة الأولى أمام منتخب الكويت في السابع والعشرين من نوفمبر، بملعب عبدالله بن خليفة في قطر.