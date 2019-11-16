فتاة تستغل خطيبها وتبيع «الشبكة» لحبيبها السابق ليتزوجها!
في موقف لا يحسد عليه، تورط شاب مصري في خطبة فتاة قامت باستغلاله أسوأ استغلال.
وكانت الفتاة قد طلبت من الشاب شبكة بسعر عال، لتقوم بعدها بخداعه وتبيع شبكتها وتسلم الأموال لحبيبها السابق ليبدأ مشروعه، ثم يتزوجا.
وأقام الشاب دعوى في المحكمة لرد الشبكة، يطالبها فيها بقيمة الشبكة المدونة في فاتورة الشراء والتي تقدر بـ 47 ألف جنيه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87117 ] نشر منذ 30 دقيقة
اعقبي ياالخاينه ..
.. ايها الخطيب المخدوع ، هذي نعمة من الله ، فلا تبتأس ، كشفها الله من البدايه ..
.. خذ مادفعته لها ، وشف لك واحدة تخاف الله وتحفظك في حضرتك وفي غيبتك .. وربنا يوفقك ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 30460 ] نشر منذ 13 دقيقة
وما الحبيب الا الحبيب الاولي
ان شاء الله ينكرها حبيبها لتبتلش بالقيمه الحقيره