فتاة تستغل خطيبها وتبيع «الشبكة» لحبيبها السابق ليتزوجها!

القاهرة(صدى):

في موقف لا يحسد عليه، تورط شاب مصري في خطبة فتاة قامت باستغلاله أسوأ استغلال.

وكانت الفتاة قد طلبت من الشاب شبكة بسعر عال، لتقوم بعدها بخداعه وتبيع شبكتها وتسلم الأموال لحبيبها السابق ليبدأ مشروعه، ثم يتزوجا.

وأقام الشاب دعوى في المحكمة لرد الشبكة، يطالبها فيها بقيمة الشبكة المدونة في فاتورة الشراء والتي تقدر بـ 47 ألف جنيه.