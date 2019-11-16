يورو 2020.. إسبانيا تكتسح مالطة بسباعية والسويد تتأهل

ماجد محمد(صدى):

حقق المنتخب الإسباني فوزًا ثمينًا على ضيفه مالطة بسبعة أهداف دون ردٍ، في الجولة التاسعة للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2020.

فيما انتزع المنتخب السويسري فوزا صعبا من ضيفه منتخب جورجيا 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من المنافسات، والتي شهدت أيضا فوز المنتخب الدنماركي على ضيفه جبل طارق 6 / صفر.

وضمن المجموعة ذاتها، تغلب المنتخب السويدي على مضيفه الروماني بهدفين دون ردٍ

وكان منتخب النرويج قد فاز في وقت سابق، اليوم، على جزر فاروه برباعية نظيفة ضمن المجموعة ذاتها.

وتتصدر إسبانيا الترتيب برصيد 23 نقطة يليه السويد برصيد 18 نقطة بفارق 4 نقاط عن منتخبي، رومانيا، والنرويج، وجاءت جزر فاروه خامسة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن مالطة.