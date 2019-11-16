بروسيا دورتموند يكشف عن سعر سانشو

نواف السالم(صدى):

وضع بروسيا دورتموند سعرًا بلغ 120 مليون جنيه إسترليني (140 مليون يورو) لبيع لاعبه الشاب جادون سانشو.

وجاءت خطوة النادي الألماني تزامنًا مع إبداء ليفربول ومانشستر يونايتد اهتمام كبير؛ لضم اللاعب.

وظهر نجم إنجلترا الشاب بين أهم اللاعبين الشبان في أوروبا بعد تألقه في البوندسليغا، وارتبط بشدة بانتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الصيف الماضي.

وقالت صحيفة ” بيلد “ الألمانية يوم الجمعة: دورتموند مصمم على الحصول على أفضل سعر للدولي الإنجليزي الشاب وحدد 120 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا للصحيفة الألمانية، يعتبر دورتموند أن سانشو يملك موهبة أكثر من لاعبه الفرنسي السابق عثمان ديمبلي، الذي تم بيعه إلى برشلونة مقابل 96.8 مليون جنيه إسترليني في عام 2017.