خطيبة تامر عاشور تدافع عنه: «مش نكدي والحسد وراء انفصالنا»

القاهرة(صدى):

حرصت دارين حلمي ملكة جمال الكون 2019 على الدفاع عن تامر عاشور بعد انفصالهما الذي أثار جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية.

ونشرت دارين صورةً جديدةً لها عبر حسابها في ” إنستجرام ” ودخل الجمهور معها في تساؤلات حول سرّ الانفصال في هذه الفترة القصيرة.

وقالت متابعة لدارين: أحسن حاجة إنك سبتي تامر إنسان نكدي إنتي عسل وقمر.

وردت عليها دارين حلمي بالقول: لأ خالص مش نكدي ده حتة سكرة دي أسباب غير كده ربنا يوفقه.

وأضافت أخرى : ” تامر إنسان نكدي ما شاء الله أقسم بالله حرفيًا مافيش حد زيه وبجد أغانيه الحزينة دي هي اللي مميزاه هما فعلًا اتحسدوا ومكانش ليه لازمة إنها نزلت إنها اتخطبتله الناس وحشة جدًا ربنا يوفقهم “.

وجاء رد دارين حلمي ليحمل ” ضجة ” حول سبب الانفصال، حيث أشارت إلى أن الحسد ” وحش ” فقالت: ” مع احترامي لكلامك هو تامر إنسان مش نكدي خالص بالعكس ده غير شخصيته اللي على السوشال ميديا، وفعلًا عندك حق الحسد وحش جدًا “.