شيرين متهمة بتحريض الرجال ضد النساء بعد حفلها بالرياض (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

يبدو أنه لن يمر حفل للمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب دون أن يخرج البعض للتعليق عليها.

وعلى الرغم من أن حفل شيرين الأخير في الرياض شهدحضور وتفاعل كبير من قبل الجمهور، إلا أنه علق البعض بسلبية على بعض كلماتها خلال الحفل حول الرجل وأهميته في حياة المرأة .

وقالت شيرين مخاطبة النساء: ” طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن ” ، فلم تتعمد المطربة المصرية أن تُسيء للنساء بل كان التصريح بمثابة دعابة لطيفة منها للجمهور.

وتعرف شيرين بعفويتها الشديدة في مزاحها؛ لذلك دائمًا ما تقع في مأزق؛ وعلى الرغم من ذلك تضامن عدد كبير من المغردين عبر “تويتر”، مع المطربة المصرية مؤكدين على أنها لم تقل شيء خطأ وكانت تمزح.