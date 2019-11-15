النصر يواصل تدريباته .. وحمدالله ينضم الأحد (صور)

ماجد محمد(صدى):

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الجمعة، تدريباته خلال فترة التوقف على ملعب أكاديمية النصر الرياضية بسبب انشغال ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بالزراعة الشتوية.

واشتملت التمارين على «حضور الرئيس، مناورة كروية، تمارين لياقية، تأهيل لياقي»، فيما التقى رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت ومدرب الفريق فيتوريا باللاعبين بحضور مدير كرة القدم الأستاذ عايض القحطاني.

وانطلقت تدريبات الفريق اليوم بتمارين لياقية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب، كما أجرى فيتوريا تدريبات كروية متنوعة تعتمد على التمريرات البينية والكرات العرضية.

واختتم المدرب تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب، فيما واصل الكابتن عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي اللياقي.

وينضم لتدريبات الفريق يوم الأحد القادم الكابتن عبدالرزاق حمدالله وذلك بعد الإجازة التي منحها له مدرب الفريق فيتوريا لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة.