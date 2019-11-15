معلمة ضباء: المتهم حاول الإضرار بي شخصيًا

تبوك(صدى):

كشفت معلمة ضباء التي تعرّضت إلى المطاردة وتكسير زجاج سيارتها أثناء توجهها إلى المدرسة، عن ملابسات الحادثة.

وأوضحت المعلمة، أن المتهم خرج بشكل مفاجئ أثناء اقترابها من المدرسة وبدأ في رمي الحجارة على السيارة ثم لحقها بمركبته.

وأضافت أنه عندما وصلت إلى المدرسة استغاثت بالحارس؛ فيما استمر المتهم برشق السيارة بالحجارة وكان يحاول الإضرار بها شخصيًا.

واضطرت إلى سلك طريقًا ترابيًا بسيارتها حتى عادت إلى الطريق الفرعي، واصطدمت بمركبة في طريقها لكنها لم تتضرر.

وأشارت إلى أنها توجهت إلى ضباء مرة أخرى ثم وصلت إلى الشرطة وتقدمت ببلاغ وقبضوا عليه اليوم الخميس.