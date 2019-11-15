بعد هاتريك ليتوانيا.. شقيقتا رونالدو تفتحان النار على ساري

نواف السالم(صدى):

هاجمت شقيقة كريستيانو رونالدو ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، وذلك عقب أداء شقيقها الرائع في مباراة ليتوانيا ضمن تصفيات يورو 2020، يوم الخميس.

وسجل رونالدو هاتريك في مرمى ليتوانيا ليقترب من هدفه الدولي المئة، بعدما قاد البرتغال بطلة أوروبا للفوز 6-صفر على ليتوانيا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020.

وكان ساري قال إن اللاعب البرتغالي مصاب عندما استبدله بعد 55 دقيقة من مباراة يوفنتوس ضد ميلان في الدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي، ورفض مصافحة بديله باولو ديبالا الذي أحرز هدف الفوز.

وأصر ساري على أن رونالدو يعاني من إصابة في الركبة، ولكن رونالدو نفى هذه الادعاءات في وقت لاحق، إضافة إلى الهاتريك الذي أكد أكاذيب ساري.

ونقلت صحيفة ” صن “ البريطانية عن كاتيا أفيرو شقيقة رونالدو التي كتبت على حسابها في إنستجرام مع صورة لرونالدو: لا تعبث معه.

ووفقًا لصحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أضافت شقيقة رونالدو الأخرى إيلما: إن الله لا يمكن تضليله. إنه لائق، فما الآن.