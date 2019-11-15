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بالتعاون مع شرطة الجائزة.. بلدية أضم تصادر أسماك مجهولة المصدر

بالتعاون مع شرطة الجائزة.. بلدية أضم تصادر أسماك مجهولة المصدر
حامد العمري (صدى):

تلقت بلدية محافظة أضم بلاغاً من شرطة مركز الجائزة ؛ بأنه تم القبض على سيارة تقل أسماك فاسدة ومجهولة المصدر .

وعلى الفور تم انتقال المختصين من قسم الخدمات وصحة البيئة للموقع ،وبعد التأكد من الاسماك والتي ظهر عليها علامات التعفن والفساد ، وتم مصادرة الكمية والتي تقارب 49 كليو واتلافها ، واتخاذ كافة الاجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات .

وبيّنت البلدية ، أنها تطبّق عقوبات مشددة على كل المخالفات التي تمسّ صحة المواطن ، ولن تسمح بأي تجاوز للاشتراطات الصحية؛ حتى لا ينعكس ذلك سلباً على المستهلك .

الجدير بالذكر أن بلدية محافظة أضم، تقوم بحملة امتثال وبمتابعة ميدانية ، وإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس: عمر الزهراني والذي شدد على متابعة المحلات التجارية ، والحرص على سلامة المستهلك حيث تم إغلاق أكثر من 10 محلات خلال الاسبوعين الماضيين .

 

 


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