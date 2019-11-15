ريما الجفالي تستعد لمشاركة تاريخية في سباقات الدرعية

ماجد محمد(صدى):

تواصل ريما الجفالي استعدادتها للمشاركة في سباقات الدرعية كأول سعودية تنال رخصة قيادة لسباقات السيارات، وذلك في بطولة جاكوار للسيارات الكهربائية.

وتقام بطولة ” جاكوار للسيارات الكهربائية ” في إطار سلسلة سباقات دولية تُقام على مسارات مدينة الدرعية التاريخية بالمملكة، على هامش البطولة المنتظرة ” إيه بي بي فورمولا إي ” للسيارات الكهربائية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

ولفتت الجفالي في تصريحات صحفية إلى أنه تواصل تحضيراتها للمشاركة في بطولة “جاكوار I-PACE eTROPHY، معبرة عن شعورها بالسعادة والترقب لهذه التجربة.

وأعربت عن سعادتها بالتطورات على أرض المملكة في مختلف المجالات وخاصة الرياضية.

وتعتبر الجفالي أول سعودية تنال رخصة قيادة لسباقات السيارات، وتُتوَّج ببطولة كأس «تي آر دي 86» على حلبة مرسى ياس بأبوظبي العام الماضي.

و احتلت المركز الثاني عن الفئة الفضية، والمركز الرابع في الترتيب العام، واشتملت خبرتها السابقة على المشاركة في سباق تحدي «إم آر إف» للسيارات في الهند.