غاريث بيل يعمق أزمته مع الريال بتصريح ناري

وكالات(صدى):

يبدو أن اللاعب الويلزي غاريث بيل قد أعلن الحرب على ريال مدريد؛ حيث أكد على أنه يفضل اللعب في صفوف منتخب بلاده على اللعب في صفوف الريال، وهو ما أكد وجود أزمة كبيرة بين اللاعب والنادي الإسباني.

وجاء تصريح بيل قبل مواجهة حاسمة لمنتخب بلاده أمام أذربيجان، السبت، في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وكان زيدان صرح الجمعة الماضية بأن المهاجم الويلزي لا يتمتع بلياقة بدنية كافية ليلعب مع ريال مدريد.

وقال بيل في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أذربيجان في باكو: أشعر بالتأكيد بحماس أكبر للعب مع ويلز لأنني أتحدث لغتي وأشعر براحة أكبر.

وأضاف: قضيت وقتا مع معظم اللاعبين خاصة المخضرمين منهم منذ أن كنا معا في فريق تحت 17 عاما. الأمر أشبه باللعب مع زملائي في حديقة المنزل.

وتابع: لكن هذا لا يقلل من عطائي وجهدي داخل الملعب فأنا أبذل 100 في المئة من الجهد مع أي فريق. وهذا ما أسعى إليه دائما، وفق ما نقلت ” رويترز “.