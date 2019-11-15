البيت الأبيض يُزيح الستار عن نص مكالمة ترامب ورئيس أوكرانيا

واشنطن(صدى):

قام البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بنشر ملخصا لنص مكالمة أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أبريل الماضي، هنأ فيها الرئيس الأوكراني المنتخب حديثا حينئذ فولوديمير زيلينسكي.

وجاء ذلك قبل ساعات من بدء ثاني الجلسات العلنية في تحقيق المساءلة بمجلس النواب، الذي يستهدف عزل ترامب، بينما يدور محور التحقيق الذي يقوده مجلس النواب حول اتصال آخر بين ترامب وزيلينسكي يوم 25 يوليو.

وطلب ترامب في المكالمة الثانية من الرئيس الأوكراني أن يقدم له ” خدمة ” ، وأن يبحث في تصرفات نائب الرئيس السابق جو بايدن ونجله.

أما في المكالمة الأولى، هنئ ترامب زيلينسكي بانتخابه، ولم يذكر بايدن ولا الفساد، لكنه أشار إلى أنه استضاف يوما ما مسابقة ملكة جمال العالم في أوكرانيا، وفق ما نقلت ” الأسوشيتد برس “.

ويحقق الديمقراطيون فيما إذا كان ترامب أساء استغلال سلطات منصبه بحجب مساعدات أمنية لأوكرانيا بقيمة 391 مليون دولار كوسيلة للضغط عليها لإجراء التحقيقات التي تصب في صالحه.