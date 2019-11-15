فجر السعيد تثير جدلًا: هناك مؤامرة تحاك للتخلص مني !

خالد الظفيري(صدى):

صدمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الجمهور بتصريحات غريبة حول وجود مؤامرة تُحاك ضدها للتخلص من حياتها،.

وأضافت السعيد أنأصحاب هذه المؤامرة هم ذاتهم من يخشونها ويتمنون موتها حتى في ظل مرضها.

ونشرت فجر عبر حسابها الشخصي في ” تويتر ‏” قائلةً: ” ‏اللي نجاني من موت محقق قادر ينجيني من أي ‎مؤامرة يخطط لها طرف ما في مكان ما وموقع ما.. رب العالمين قادر على كل شي.. يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.. ثقتي بالله كبيرة خططوا مثل ماتبون لن تمسوا مني شعره “.

وأضافت: ” حتى وأنا مريضة وأتعالج بين الحياة والموت.. هناك من يرى أن وجودي خطر عليه ولابد من التخلص مني.. من صجكم لهالدرجة إنتوا ضعاف ورچيچين؟! “.