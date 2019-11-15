آل الشيخ يفجر مفاجأة: لعب البرازيل والأرجنتين في المملكة جاء برغبتهما

ماجد محمد(صدى):

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، اليوم الجمعة أن منتخبي البرازيل والأرجنتين هما من حرصا على تكرار التجربة في المملكة بسبب حفاوة الاستقبال.

وأوضح في مداخلة مع قناة إم بي سي أكشن خلال الأستديو التحليلي لمباراة البرازيل والأرجنتين : في الحقيقة، البرازيل والأرجنتين هما من حرص على تكرار التجربة بعد ما شاهدوه من حفاوة جماهيرية وتنظيم مميز خلال العام الماضي.

وأضاف: الحمد لله، المملكة تتبوأ أعلى الأماكن وهي محور رئيسي في أشياء كثيرة.

واستكمل: أنا منذ بدأت عملي الحكومي كنت أقول خلفي جبلان هما خادم الحرمين الشريفين وولي عهده اللذان لم يقصرا في تذليل كافة الصعاب للشعب السعودي.