شاهد.. الأمطار تلطف الأجواء على المسجد النبوي
نشرت إمارة منطقة المدينة المنورة، مقطع فيديو لهطول الأمطار اليوم الجمعة على المسجد النبوي الشريف.
وهطلت الأمطار على الحرم النبوي، ولطفت الأجواء على زوار المسجد النبوي.
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على وجود سحب رعدية ممطرة على المدينة المنورة حتى الثالثة فجرًا.
فيديو ||#المسجد_النبوي الشريف قبل قليل#امطار_المدينة pic.twitter.com/hxuUPnTymn
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) November 15, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87101 ] نشر منذ 39 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله ..