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شاهد.. الأمطار تلطف الأجواء على المسجد النبوي

شاهد.. الأمطار تلطف الأجواء على المسجد النبوي
نايف السالم(صدى):

نشرت إمارة منطقة المدينة المنورة، مقطع فيديو لهطول الأمطار اليوم الجمعة على المسجد النبوي الشريف.

وهطلت الأمطار على الحرم النبوي، ولطفت الأجواء على زوار المسجد النبوي.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على وجود سحب رعدية ممطرة على المدينة المنورة حتى الثالثة فجرًا.

 

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 87101 ] نشر منذ 39 دقيقة

ماشاء الله تبارك الله ..

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