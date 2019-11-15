بالصور.. الهلال يواصل تدريباته لإعادة دوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الجمعة، تدريباته، إذ أجرى مرانًا اعتيادياً.

وتركز المران -في مجمله- على الجوانب الفنية، حيث بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية منوعة.

وفرض المدير الفني رازفان لوشيسكو، مناورة على جزء من مساحة الملعب، كما عمد الجهاز الفني إلى تطبيق عدد من الجمل الفنية.

وتابع المران رئيس النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، فيما يؤدي الفريق مرانا مغلقا عصر يوم الغد؛ وذلك في مقر النادي.

ويغادر كافة اللاعبين مع بعثة الفريق ظهر الأحد المقبل إلى طوكيو؛ تأهبا لملاقاة أوراوا الياباني.

ويلتحق عمر خربين ببعثة الفريق في طوكيو، عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.