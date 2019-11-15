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إسلام عاملتين منزليتين في الإدارة النسائية بمكتب تعاوني الليث

إسلام عاملتين منزليتين في الإدارة النسائية بمكتب تعاوني الليث
حامد العمري(صدى):

ضمن برنامج ” دلني على الإسلام ” للجاليات ، أشهرت عاملتين منزليتين إسلامهما يحملان الجنسية الأوغندية ، وذلك في الإدارة النسائية بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالليث.

ودخلت العاملتان في الإسلام بعد ما أخذتا كتباً قرأو فيهاً شرحاً عن الإسلام ويسره وسماحته ، كما ذكرا للإدارة أنهما تنحدران من أصول إسلامية .

وبالفعل فقد اصطحبتا الكفيلتان العاملتين إلى مكتب الدعوة بالليث ليتم تنطيقهما الشهادة هناك وسط فرحة منسوبات المكتب من الداعيات ، وتم تعليمهن كيفية الوضوء والصلاة ، وتزويدهن ببعض الكتب التي تتحدث عن أركان الإيمان وأركان الإسلام وسماحته ويسره ، بالإضافة إلى إعطائهم نسخ من المصحف الشريف .

وأردفت إحدى العاملتين أنها يشدها دائماً منظر الكعبة الشريفة ، والتي تتمنى أن تراها في القريب العاجل بعد إسلامها ، حيث وُعِدت بذلك .

وقامت العاملتان بتغيير اسميهما باسمين جديدين  حيث غيرت الأولى اسم كرستينا إلى سميه والأخرى من آنجل إلى عائشة.

وللمكتب التعاوني بالليث جهود دينية ملموسة ، إذ قام ومن بداية العام الهجري بثمان رحلات عمرة للجاليات ، عدد كل رحلة 50 معتمراً ، بالإضافة إلى 3رحلات عمرة نع زيارة للمدينة المنورة .

كما يلقي المكتب دروس أسبوعية للجالية البنجلاديشية في الأصول الثلاثة وتصحيح العقيدة ، شهدت حضوراً كثيفاً ، بالإضافة إلى إقامة أكثر من 12 محاضرة و30 كلمة في جانب قسم الدعوة .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 87101 ] نشر منذ 42 دقيقة

الحمد لله الذي منَّ عليهما باالإسلام ,,

,, اللهم ثبتهما على دينك القويم .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 17 دقيقة

ماشاء الله تبارك الله
نسأل الله تعالى لهم الثبات

[ عدد التعليقات: 346 ] نشر منذ 16 دقيقة

الله يكتب أجركم

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